Арестован глава дагестанского Фонда обязательного медстрахования

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Магомеда Сулейманова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК по республике Егор Балашов, передает Day.Az.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сулейманова на два месяца. За ним есть право на обжалование", - рассказал собеседник агентства.

Сулейманов был задержан правоохранительными органами в аэропорту Махачкалы. По данным СК, он подозревается в создании банды и афере на 210 миллионов рублей.