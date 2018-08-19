В России призвали сделать изучение английского языка в школе платным
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что изучение английского и других иностранных языков в российских школах и вузах должно быть платным, поскольку оно облегчает "воровство умов", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Политик считает, что в западных странах и особенно в Америке выстроена очень выгодная система работы с талантливыми людьми, которая позволяет не только укреплять экономику, но и "обескровливать конкурентов".
"Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу... Чтобы воровство лучших умов шло без проблем, всему миру навязали изучение английского языка в школах и вузах", - написал Жириновский в Facebook.
Он отметил, что к двадцати годам большинство образованных жителей планеты хорошо владеет английским языком, а значит, они полностью готовы к эмиграции на Запад, от чего выигрывают Америка и Европа, а Россия и страны Азии несут убытки и потери.
"Как бороться с этой системой? Все языки, кроме русского, должны перестать быть обязательными предметами. Малые языки местных народов и иностранные языки должны быть не только добровольными, но и платными. А в первую очередь статус общедоступного к изучению языка нужно отобрать у английского. Зачем воспитывать эмигрантов за свои же деньги?" - считает лидер ЛДПР.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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