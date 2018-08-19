Советник Трампа ответил на вопрос о ЧВК США в Афганистане

19 августа 2018 22:55

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в администрации главы государства идет обсуждение о возможности использования контрактников частных военных компаний для операций США в Афганистане, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В этом вопросе всегда много дискуссий... Я всегда открыт для новых идей, но я не буду комментировать, что я по этому поводу думаю. В конечном итоге это будет решение президента", - сказал Болтон.

Таким образом Болтон ответил на вопрос о своем отношении к предложению об использовании наемников для осуществления операций в Афганистане.

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