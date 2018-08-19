Верховный лидер Ирана назначил нового командующего ВВС

19 августа 2018 23:03

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Азиза Насирзаде новым командующим ВВС Исламской Республики Иран, сообщает Press TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Верховный лидер призвал Насирзаде приложить усилия для подготовки опытных пилотов, использования современного оборудования, улучшения подготовки на основе передачи научно-технических ноу-хау молодежи и повышения боевой готовности сил.

Аятолла Хаменеи также поблагодарил бригадного генерала Хассана Шаха Сафи, который ранее занимал эту должность, за его огромные усилия и услуги.

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