Во Франции около двадцати человек пострадали из-за пожара
19 августа 2018 23:42 107
Сильный пожар произошел в северном пригороде Парижа - коммуне Обервилье - около 20 человек пострадали, в том числе дети, сообщает радиостанция Europe1, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным радиостанции, огонь вспыхнул в воскресенье вечером недалеко от мэрии.
В результате пожара пострадали 19 человек, в том числе пять сотрудников полиции. Состояние семерых пострадавших, в том числе пяти детей, оценивается как тяжелое.
Причина пожара пока не установлена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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