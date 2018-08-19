Неизвестный с молотком напал на женщин в Лондоне

19 августа 2018 23:44

В Лондоне неизвестный мужчина с молотком напал на двух женщин, сообщает местная полиция в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщины в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы в критическом состоянии.

Инцидент произошел в районе Гринвич.

В настоящее время полиция разыскивает нападавшего, подозреваемым является 27-летний Джо Ксереб, который, по мнению полиции, страдает психическим расстройством.

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