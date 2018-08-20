Пассажиру самолета дали на обед сырое мясо
Британский путешественник Джейми Фаррар получил на борту самолета порцию сырой еды, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Во время полёта с Бали в Куала-Лумпур, он надломил кусок куриного мяса, покрытого панировкой, и на одной из трех шпажек, он увидел, что оно - сырое. Отказавшись от порции, Джейми, тем не менее, не получил замены с надлежащим продуктом.
"Стюардесса, плохо владея английским, сказала, что курятина замерзла, пожала плечами и ушла", - рассказал изданию турист.
Также молодой человек вспоминает, что большинство пассажиров на рейсе не говорили по-английски и не могли ответить на его вопросы о качестве их еды. "Меня беспокоит, что другим людям в самолете тоже могли подать сырое мясо", - добавляет Джейми.
Когда самолет приземлился, Джейми написал авиакомпании в социальной сети. Ему пообещали разобраться в ситуации, но вернулись к этому вопросу только спустя четыре месяца.
"Представитель авиакомпании принес извинения, а на мой вопрос о причитающейся мне компенсации - промолчал", - рассказал молодой человек.
Издание пишет, что также обратилось за разъяснениями к авиакомпании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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