Трамп назвал условие, при котором премьера Израиля могут звать Мухаммед
Президент США Дональд Трамп пошутил о том, что разрешение палестино-израильского конфликта путем создания единого государства может привести к тому, что через несколько лет премьер-министра Израиля будут звать Мухаммед, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет портал, 2 августа министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Иорданию, где встретился с королем Абдаллой II. Они обсудили встречу короля с Трампом, состоявшуюся в июне.
По словам короля, он заявил Трампу, что многие молодые палестинцы предпочли бы жить в одном государстве с израильтянами и иметь равные права, пишет портал со ссылкой на источники. "Результатом этого будет то, что Израиль потеряет свой еврейский характер ", - приводят источники слова короля.
"То, что вы говорите, имеет смысл... В случае сценария единого государства премьер-министра Израиля через несколько лет будут звать Мухаммед", - ответил саркастично Трамп.
Как пишет портал, в ходе встречи Трамп также заявил, что остается привержен достижению мира на Ближнем Востоке. Он отметил, что, если его администрации не удастся достичь сделки между Израилем и палестинской стороной, то это не удастся никакой из администраций США.
Американские эмиссары неоднократно говорили, что близки к завершению работы над мирным планом, но до сих пор не раскрывают его деталей. Израиль выражает готовность к сотрудничеству с инициативой. Палестинцы, напротив, отказались от посреднических услуг США после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав их претензии на восточную часть города.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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