В Иране снова объяснили отказ от встречи Роухани и Трампа
20 августа 2018 07:27 228
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча президента страны Хасана Роухани с американским президентом Дональдом Трампом не имеет смысла после того, как США вышли из ядерной сделки. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Зарифа, своим выходом из СВПД Штаты перечеркнули "огромный прогресс", который ранее был достигнут.
"[Соглашение] было для нас лакмусовой бумажкой - можем мы доверять США или нет", - отметил министр.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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