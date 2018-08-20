В Иране снова объяснили отказ от встречи Роухани и Трампа

20 августа 2018 07:27

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что встреча президента страны Хасана Роухани с американским президентом Дональдом Трампом не имеет смысла после того, как США вышли из ядерной сделки. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Зарифа, своим выходом из СВПД Штаты перечеркнули "огромный прогресс", который ранее был достигнут.

"[Соглашение] было для нас лакмусовой бумажкой - можем мы доверять США или нет", - отметил министр.

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