Китай о военном участии в сирийском конфликте
Сообщения СМИ о якобы военном присутствии Китая в Сирии являются спекуляциями и искажением политики Китая, заявил в понедельник специальный посланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В начале августа сирийские СМИ со ссылкой на посла Китая в Сирии сообщили, что китайские военные в определенной степени готовы принять участие с сирийской армией в борьбе с террористами в Идлибе и в других частях страны.
"В последнее время в СМИ появились спекуляции на тему того, что Китай готовится принять участие в сирийском конфликте, это искажение политики Китая. Эти арабские СМИ, опубликовавшие соответствующий материал, позднее внесли пояснение, сообщив, что у Китая нет никакого военного присутствия в Сирии. Китай решительно выступает за урегулирование конфликта исключительно мирными средствами", - заявил Се Сяоянь на встрече с журналистами.
Он вновь подчеркнул, что "Китай не направлял военную силу в Сирию".
"Вы можете расценивать это как политическое заявление", - подчеркнул китайской дипломат.
Се Сяоянь добавил, что китайская сторона выступает решительно против любых форм терроризма, поддерживает укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также в поддержании региональной и международной безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В чем опасность чеснока
-
19 Авг. 23:42 5 606
-
19 Авг. 22:44 5 202
-
19 Авг. 22:22 3 722
-
19 Авг. 11:24 2 189
-
19 Авг. 15:46 2 184