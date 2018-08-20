В Конго зафиксировано 63 случая заболевания вирусом Эбола
В Демократической республике Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола, передает УНН со ссылкой на AFP. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Всего в Конго зарегистрировали 90 случаев заболевания вирусом Эбола, из них 63 подтверждены лабораторно и 27 вероятные.
Также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки.
По данным министерства здравоохранения, установлено 2157 человек, которые, возможно имели контакт с вирусом.
Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество случаев заболевания Эбола возрастет.
"Мы не знаем, были ли определены все возможные цепи передачи (заболевания - ред.)", - сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.
Ранее сообщалось, что в Конго зарегистрировали уже 60 случаев болезни, вызванной вирусом Эбола.
Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке - крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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