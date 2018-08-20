В Нидерландах эвакуирован вокзал

Полиция эвакуировала людей с главного вокзала города Тилбург (провинция Северный Брабант) в Нидерландах из-за сообщений о заложенной бомбе. Об этом в воскресенье сообщила газета "Телеграф". По информации издания, железнодорожное сообщение в провинции приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Несколько человек задержаны на станции в связи с сообщениями о бомбе", - говорится в сообщении в "Твиттере" городской полиции.

Ранее в Киеве женщина "заминировала" Майдан Независимости. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители тщательно осматривают территорию на наличие опасных предметов и веществ.

Сведения зарегистрирован в журнале единого учета территориальных управлений полиции. По результатам проверки будет дана правовая квалификация событиям.