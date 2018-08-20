В Мексике расследуют смерть более ста черепах

Мексиканские власти расследуют недавнюю смерть более 100 вымирающих морских черепах на юге страны. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Сегодня со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, 113 морских черепах, включая 102 оливковых, шесть черепах Бисса и пять зеленых, были найдены мертвыми в период с 24 июля по 13 августа в штате Чиапас на юге Мексики.

Как отмечается, все три вида найденных черепах находятся под угрозой исчезновения. По информации Всемирного фонда дикой природы, на грани полного исчезновения находится черепаха Бисса.