В Афганистане талибы похитили пассажиров трех автобусов
20 августа 2018 09:44 198
Боевики радикального движения "Талибан"* похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на чиновника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Боевики "Талибана"* остановили три автобуса, следовавшие из Тахара в Кабул, в провинции Кундуз и похитили пассажиров, на их спасение были направлены войска, идут интенсивные бои", - сообщает телеканал в Twitter.
Число похищенных людей не уточняется.
Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном" на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.
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