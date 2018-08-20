Доставщики пива спасли самоубийцу на мосту, предложив ему одну простую вещь - ВИДЕО

Джейсон Гейбл и Кваме Андерсон ехали на грузовике по мосту неподалёку от городка Сент-Пол, Миннесота, США, выполняя заказ по доставке пива, когда увидели отчаявшегося парня, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Парень стоял за ограждением на мосту и собирался прыгнуть. И Андерсон, и Гейбл не смогли проехать мимо. По их словам, этот человек произнёс довольно ужасающую фразу: "Я собираюсь совершить самоубийство, посмотрите, как я лечу".

Тогда приятели решили разделиться, чтобы с большей вероятностью спасти бедолагу. Гейбл, который был за рулём, выскочил из грузовика и стал звонить в спасательные службы. А его напарник Андерсон отправился к парню, чтобы с ним поговорить. Им оказался уроженец Чикаго, у которого есть двое детишек.

Правда, в какой-то момент житель Чикаго засомневался в искренности интереса своего спасителя. "Ты меня не знаешь, - сказал он. - Тебе всё равно". И тому пришлось вспомнить все свои знания, собрать волю в кулак и продолжить общение. Он решил познакомиться с парнем поближе и перепробовал всё, чтобы выманить его с края моста.

Кваме стал спрашивать, не хочет ли тот чего-нибудь - еды или денег. Но на всё получал отрицательный ответ, пока не предложил ему выпить. Тут суицидально настроенный собеседник засомневался и сказал, что, возможно, да. Тогда мужчина бросился к фургону и принёс ящик пива. Он сказал, что если бедняга вернётся, то получит его весь. И все эти усилия оказались не напрасны. Парень стал потихоньку перелезать через ограду - обратно на мост. Он был спасён.

Эта история стала ещё удивительнее, когда доставщики рассказали, что именно в этот день они не поехали по привычному пути, а почему-то повернули на этот мост. К тому же они должны были везти не пиво, а другие напитки.

"Я не знаю, почему я это сделал - повернул налево и поехал к мосту. Обычно мы всегда едем прямо. У нас есть маршрут, по которому мы едем каждую среду. Это не было частью плана, но это был Божий промысел"

Джейсон Гейбл

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