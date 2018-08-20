В Армении гражданин совершил акт самосожжения
20 августа 2018 10:45 325
19 августа в 11:38 часов в службу 911 МЧС Армении поступило сообщение о том, что в одном из домов на ул. 5 в городе Масис гражданин совершил акт самосожжения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА. Огонь был купирован в 11:42 часов, потушен - в 11:45.
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