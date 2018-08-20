Новое землетрясение на индонезийском острове, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

11:37

Число погибших в результате землетрясения на густонаселенном индонезийском острове Ломбок возросло до 10 человек, еще 24 пострадали, сообщило на странице в Facebook Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 5 погибших.

В воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его жертвами, по последним данным, стали 436 человек.

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11:05

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Индонезии на острове Ломбок. Жертвами подземных толчков, по разным данным, стали от 2 до 5 человек, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.

О последствиях нового стихийного бедствия в эфире телеканала Channel NewsAsia рассказал официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо,



Сутопо Нугрохо, официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий: "Во время подземных толчков накануне двое погибли, разрушено множество зданий, жилых домов".



France-Presse приводит слова главы местного агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Агунг Прамуха, который говорит о 5 погибших и десятках пострадавших.



По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в воскресенье утром на востоке острова, в 70 километрах от города Матарама. Впоследствии сейсмологи отметили еще несколько толчков. Уже к вечеру в этом районе произошло еще одно сильное землетрясение магнитудой 6,9. Угроза цунами не объявлялась.



В конце июля и начале августа от подземных толчков на Ломбоке погибли около 500 человек, несколько тысяч получили ранения, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома и поселиться во временных укрытиях. Предварительно нанесенный стихией экономический ущерб оценивается в 348 миллионов долларов.

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