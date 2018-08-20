Появилось видео ДТП с восемью автомобилями в Москве - ВИДЕО

20 августа 2018 11:36

Вечером 19 августа на Большой Татарской улице в Москве произошла авария с участием 8 автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На записи с камер видно, как Mersedes на большой скорости таранит такси. После этого машины устремляются в другие автомобили, которые припарковались вдоль дороги.

Прохожие сумели своевременно отреагировать на столкновение и бросились врассыпную.

На данный момент известно о двух пострадавших в результате ДТП, которых доставили в больницу.

Ранее стало известно, что водитель Mercedes, который протаранил такси, 27 раз нарушал ПДД. А на данный момент у него имеются непогашенные штрафы на сумму в 6 тысяч рублей.

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Появилось видео ДТП с восемью автомобилями в Москве

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