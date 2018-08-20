Появилось видео ДТП с восемью автомобилями в Москве - ВИДЕО
Вечером 19 августа на Большой Татарской улице в Москве произошла авария с участием 8 автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На записи с камер видно, как Mersedes на большой скорости таранит такси. После этого машины устремляются в другие автомобили, которые припарковались вдоль дороги.
Прохожие сумели своевременно отреагировать на столкновение и бросились врассыпную.
На данный момент известно о двух пострадавших в результате ДТП, которых доставили в больницу.
Ранее стало известно, что водитель Mercedes, который протаранил такси, 27 раз нарушал ПДД. А на данный момент у него имеются непогашенные штрафы на сумму в 6 тысяч рублей.
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