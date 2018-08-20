Южная Корея и КНДР начали первую за три года встречу разделенных войной семей

Южная Корея и КНДР в понедельник начали проведение первой за почти три года встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo, передает Day.Az.

Встреча проходит в курортной зоне Кымгансан [Алмазные горы], расположенной на территории КНДР. Отмечается, что в этот раз встречи семей, разделенных Корейской войной, пройдут в два этапа - первый продлится с понедельника по среду, второй - с пятницы по воскресенье. По данным министерства объединения Южной Кореи, в общей сложности в них примут участие с обеих сторон порядка 250 человек, возраст большинства из них - старше 80 лет.

С середины 1980-х годов Республика Корея и КНДР провели более десятка таких встреч, в ходе которых свыше 21,7 тыс. пожилых корейцев смогли увидеть своих родных и близких, с которыми потеряли связь после Корейской войны. Первая из них состоялась в 1985 году, после нее они были возобновлены лишь в 2000 году и продолжались с перерывами до октября 2015 года. В Южной Корее насчитывается около 57 тыс. человек, которые во время Корейской войны оказались разлучены со своими близкими, оставшимися на Севере. Многие из них не видели близких с 1953 года.

Договоренность о возобновлении таких встреч была достигнута на межкорейских переговорах, проходивших в Кымгансане в июне этого года под эгидой Международного комитета Красного Креста.

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