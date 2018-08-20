Делящие «выручку» нищенки попали на камеру - ВИДЕО

Стамбульские нищенки, которые делят собранное подаяние, попали в объектив камеры.

Как передает Day.azсо ссылкой на турецкую прессу, на видео пять женщин на известной стамбульской площади Таксим делят "выручку".

Сообщается, что женщины, которые действовали в составе организованной преступной группировки, пользуясь добродетельностью граждан, под различными предлогами сумели собрать крупную сумму денег.

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