Делящие «выручку» нищенки попали на камеру - ВИДЕО
20 августа 2018 12:39 345
Стамбульские нищенки, которые делят собранное подаяние, попали в объектив камеры.
Как передает Day.azсо ссылкой на турецкую прессу, на видео пять женщин на известной стамбульской площади Таксим делят "выручку".
Сообщается, что женщины, которые действовали в составе организованной преступной группировки, пользуясь добродетельностью граждан, под различными предлогами сумели собрать крупную сумму денег.
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