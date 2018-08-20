Катар инвестирует в экономику Турции $15 млрд

20 августа 2018 12:41

Центральный банк Турции и Центральный банк Катара подписали в Дохе Двустороннее соглашение по обмену валют (своповое соглашение). Об этом говорится в сообщении Центробанка Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend/

Этот документ стал первым шагом в рамках реализации проекта по инвестированию Катаром в экономику Турции 15 миллиардов. долларов.

Соглашение подписали главы Центробанка Турции Мурат Четинкая и Катара Абдулла бин Сауд Аль-Тани в головном офисе ЦБ Катара.

Целью соглашения является облегчение торговли в национальных валютах между двумя странами, а также поддержка финансовой стабильности. Кроме того, соглашение будет способствовать укреплению резервов страны.

На первом этапе соглашения будут использованы ресурсы в размере три миллиарда долларов.

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