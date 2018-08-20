Катар инвестирует в экономику Турции $15 млрд
Центральный банк Турции и Центральный банк Катара подписали в Дохе Двустороннее соглашение по обмену валют (своповое соглашение). Об этом говорится в сообщении Центробанка Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend/
Этот документ стал первым шагом в рамках реализации проекта по инвестированию Катаром в экономику Турции 15 миллиардов. долларов.
Соглашение подписали главы Центробанка Турции Мурат Четинкая и Катара Абдулла бин Сауд Аль-Тани в головном офисе ЦБ Катара.
Целью соглашения является облегчение торговли в национальных валютах между двумя странами, а также поддержка финансовой стабильности. Кроме того, соглашение будет способствовать укреплению резервов страны.
На первом этапе соглашения будут использованы ресурсы в размере три миллиарда долларов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Пентагон разрабатывает мессенджер
-
19 Авг. 22:44 9 686
-
02:04 9 256
-
19 Авг. 23:42 7 211
-
19 Авг. 22:22 5 902
-
19 Авг. 22:12 3 485