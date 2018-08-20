В Испании автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Сарагосе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает Гражданская Гвардия, автомобиль наехал на тротуар, где находились люди.

Автомобиль въехал на тротуар на скорости 60-70 километров в час и проехал около 40 метров, наехав на террасу бара, где находились столики. Водитель скрылся с места происшествия. Как сообщают пожарные, пострадавшие доставлены в больницу, они находятся в сознании.

Происшествие расследуется как нарушение правил дорожного движения, сообщает Heraldo.es.

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