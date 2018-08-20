Мужчина сбежал от полиции во время допроса, выпрыгнув в окно - ВИДЕО

На Ямале подозреваемый в краже ржавого кузова от легковушки сбежал из отдела полиции во время допроса. Задержанный выпрыгнул в окно, когда следователь отлучился из кабинета. С собой злоумышленник прихватил свое уголовное дело, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Беглец, вероятно, не хотел снова в тюрьму, на его счету уже есть уголовный срок. Но, к несчастью для него, побег попал в объектив камеры видеонаблюдения. Вот 32-летний мужчина бежит по территории отдела и с легкостью гимнаста перепрыгивает через забор. Во время акробатических трюков теряет несколько листов важной документации, но большую часть все-таки уносит с собой. Тем не менее долго прятаться ему не удалось.

Нарушителя нашли и помимо кражи возбудили в отношении него еще одно уголовное дело - за препятствие расследованию.

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