В Атлантическом океане и Карибском море ожидает пять сильных ураганов

По прогнозам американских синоптиков, сезон ураганов, который длится в карибском бассейне с июня по ноябрь, будет на 60% спокойнее обычного. Об этом сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) накануне пика сезона атлантических циклонов, который длится с августа по октябрь, обновило свой доклад, подготовленный в мае 2018 года.

Если весной метеорологи прогнозировали уменьшение тропической активности на 25% по сравнению со средними нормами (обычно это 12 тропических штормов, из которых 6 становятся ураганами, в том числе 3 крупными ураганами), то уже в августе они дали еще более благоприятную цифру.

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