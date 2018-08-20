В Анкаре усилены меры безопасности у всех дипмиссиий

МИД Турции решительно осуждает обстрел здания посольства США в Анкаре. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

"Усилены меры безопасности у посольства США в Анкаре и других дипмиссий, а также сотрудников диппредставительств", - сообщил Хами Аксой.

По его словам, соответствующие структуры проводят работу по выявлению преступников и выяснению обстоятельств произошедшего.

Ранее в администрации губернатора Анкары сообщили, что неизвестные обстреляли здание американского посольства в турецкой столице. Инцидент на бульваре Ататюрка произошел в понедельник около 05.30 по местному времени.

Нападавшие произвели шесть выстрелов, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавших в результате инцидента нет.

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