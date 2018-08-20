В Турции задержали двух подозреваемых в обстреле посольства США - ОБНОВЛЕНО
20:42
Сотрудники сил безопасности Турции задержали двоих подозреваемых в обстреле посольства США в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Удалось также обнаружить автомобиль, на котором было совершено преступление.
Сообщается, что нападавшими были двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет. Преступники сознались в противоправных действиях.
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19:32
Турецкие власти задержали человека, подозреваемого в причастности к обстрелу посольства США в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что инцидент произошел около 5:00 по местному времени. Стрельба велась из белого автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал случившееся попыткой посеять хаос.
Калын также добавил, что данный инцидент расследуется, и в самое короткое время будет внесена ясность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!