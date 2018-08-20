Умер создатель первых в мире наручных кварцевых часов

Создатель первых в мире наручных кварцевых часов, швейцарский инженер из города Невшатель Рене Ле Культр умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщила в понедельник швейцарская франкоязычная газета "Кот" со ссылкой на семью изобретателя, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ле Культр был внуком часовщика Жак-Давида Ле Культра, который в 1937 году основал вместе с французским мастером Эдмоном Жежером компанию Jaeger-LeCoultre, ставшую известным производителем часов.

Идея создать наручные кварцевые часы пришла Рене Ле Культру в 1957 году. Первый прототип под названием Beta 1 появился уже в 1967 году и был выпущен швейцарским конструкторским объединением "Электронный часовой центр" (Centre lectronique horloger), где работал Ле Культр.

Впоследствии Ле Культр стал одним из основателей конструкторского объединения "Швейцарский центр электроники и микротехники" (CSEM, Centre suisse d'lectronique et de microtechnique), в состав которого вошел "Электронный часовой центр".