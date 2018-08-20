Турция подала жалобу на США - ПОДРОБНОСТИ

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Турция инициировала судебное разбирательство связи с решением администрации США о повышении пошлин на импортируемую из Турции сталь и алюминий. Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минторговли Турции.
В ведомстве напомнили, что Анкара ответила на ограничения Вашингтона повышением пошлин в размере 533 миллионов долларов, увеличив тарифы на импорт 22 наименований товаров из США.
В Минторговли подчеркнули, что турецкая сторона предприняла все необходимые меры по защите прав национальных производителей и на платформе Всемирной торговой организации. "В связи с упомянутыми дополнительными пошлинами наша страна пригласила США на дебаты в ВТО. Таким образом, было инициировано судебное разбирательство из-за повышения США тарифов на экспортируемые Турцией сталь и алюминий. Наряду с Турцией, судебные разбирательства против США инициировали Индия, Китайская Народная Республика, Швейцария, Норвегия, Канада, Россия, Мексика и Европейский союз. В предстоящий период в сотрудничестве с упомянутыми сторонами будут продолжены усилия по защите прав турецких экспортеров",-сказано в заявлении, передает агенство "Анадолу".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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