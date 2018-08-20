В Италии пять человек стали жертвами сильного паводка
20 августа 2018 23:04 146
Пять человек погибли в понедельник в результате сильного паводка в южноитальянской области Калабрия, как передаёт РИА Новости сообщил представитель региональной службы гражданской обороны.
Группа из 16 экскурсантов находилась близ горной речки Раганелло в районе селения Чивита, когда их смыло бурным водным потоком. Паводок вызвали ливневые дожди, которые внезапно обрушились в пятницу на провинцию Козенца.
На место срочно прибыли спасатели из службы гражданской обороны, пожарные и карабинеры. Совместными усилиями им удалось оказать помощь 13 туристам, однако одна из них - девушка - скончалась на руках у спасателей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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