СМИ: Меладзе направил заявление на получение грузинского гражданства
21 августа 2018 00:20 286
Певец Валерий Меладзе подал в Министерство юстиции Грузии запрос на предоставление ему грузинского гражданства, передает GHN
Отмечается, что 18 и 19 августа Меладзе выступил на концерте в Батуми, который был посвящен 80-летию Вахтанга Кикабидзе, после чего прогулялся по городу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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