СМИ: Меладзе направил заявление на получение грузинского гражданства

Певец Валерий Меладзе подал в Министерство юстиции Грузии запрос на предоставление ему грузинского гражданства, передает GHN

Отмечается, что 18 и 19 августа Меладзе выступил на концерте в Батуми, который был посвящен 80-летию Вахтанга Кикабидзе, после чего прогулялся по городу.