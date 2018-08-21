Турция намерена сотрудничать с Россией по процессу против США

Турция намерена наладить сотрудничество с другими странами, в том числе Россией, по процессу против США во Всемирной торговой организации (ВТО), как передаёт РИА Новости говорится в сообщении минторга страны.

"Мы предпринимаем необходимые шаги с целью защиты прав наших экспортеров. Наша страна начала процесс в ВТО по дополнительным пошлинам со стороны США по стали и алюминию. В ближайшее время мы наладим сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против США в ВТО (Китай, Канада, Россия, Индия, Мексика и страны ЕС), продолжим работу по защиты наших прав ", - говорится в сообщении ведомства.