Турция намерена сотрудничать с Россией по процессу против США
21 августа 2018 07:55 202
Турция намерена наладить сотрудничество с другими странами, в том числе Россией, по процессу против США во Всемирной торговой организации (ВТО), как передаёт РИА Новости говорится в сообщении минторга страны.
"Мы предпринимаем необходимые шаги с целью защиты прав наших экспортеров. Наша страна начала процесс в ВТО по дополнительным пошлинам со стороны США по стали и алюминию. В ближайшее время мы наладим сотрудничество со странами-экспортерами, которые также ведут процессы против США в ВТО (Китай, Канада, Россия, Индия, Мексика и страны ЕС), продолжим работу по защиты наших прав ", - говорится в сообщении ведомства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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