В лондонском метро произошла стрельба
21 августа 2018 09:04 287
Три человека получили ранения в результате стрельбы недалеко от станции метро Кингсбери на северо-западе Лондона, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Автомобили полиции и скорой помощи направились на место происшествия в 21.45 по местному времени, передает Day.Az.
Полиция Лондона, в свою очередь, подтвердила факт стрельбы. Станция метро и ближайшие к ней дороги на данный момент перекрыты. Полиция ведет расследование инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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