Дональд Трамп обвинил Китай и ЕС в манипуляциях курсами нацвалют
21 августа 2018 09:13 274
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай и Евросоюз занимаются манипуляцией курсами своих национальных валют. Об этом президент сказал в интервью Reuters.
По словам Трампа, американская сторона в данной ситуации "решительно" ведет переговоры с другими странами, но ей нужна поддержка Федеральной резервной службы (ФРС). В настоящее время служба постепенно повышает базовую процентную ставку, что стало поводом для критики со стороны Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Китай, безусловно, манипулирует своей валютой", - заявил Трамп.
Он добавил, что, по его мнению, такие же манипуляции проводятся с евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Авг. 11:39 8 055
-
20 Авг. 22:04 7 911
-
20 Авг. 14:36 7 763
-
20 Авг. 18:10 5 843
-
20 Авг. 11:41 4 841