Дональд Трамп обвинил Китай и ЕС в манипуляциях курсами нацвалют

21 августа 2018 09:13

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай и Евросоюз занимаются манипуляцией курсами своих национальных валют. Об этом президент сказал в интервью Reuters.

По словам Трампа, американская сторона в данной ситуации "решительно" ведет переговоры с другими странами, но ей нужна поддержка Федеральной резервной службы (ФРС). В настоящее время служба постепенно повышает базовую процентную ставку, что стало поводом для критики со стороны Трампа,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай, безусловно, манипулирует своей валютой", - заявил Трамп.

Он добавил, что, по его мнению, такие же манипуляции проводятся с евро.

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