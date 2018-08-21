Сальвадор разорвал дипотношения с Тайванем

21 августа 2018 09:18

Правительство Сальвадора проинформировало о том, что страна приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, вместо этого правительство страны решило наладить дипломатические связи с китайской стороной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

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