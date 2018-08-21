Монахиня покорила стадион, показав свой фирменный бросок - ВИДЕО

В выходные на бейсбольном поле в Чикаго состоялась игра между местной командой Chicago White Sox и соперниками из Канзаса Kansas City Royals, сообщает Daily Mail. Игра для местных игроков была решающей, поэтому перед началом матча они решили провести небольшой "обряд" на удачу. А для этого они пригласили монахиню из местной школы, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Сестра Мэри Джо Собик из Марианской католической средней школы стала главным питчером перед ответственной игрой. Монахиня подбросила бейсбольный мяч вверх, отбила его рукой и бросила закрученный чикагскому питчеру Лукасу Джиолито.

"У неё был целый ритуал перед броском. Это удивительно. Она действовала как профессиональный спортсмен", - говорит игрок Лукас Джиолито.

Сестра Мэри сорвала аплодисменты всего стадиона и профессиональных игроков, а также судей. Запись счастливого броска была опубликована в Сети, где её уже посмотрело больше двух миллионов человек. Многие удивились способностям монахини так мастерски закручивать мяч. Однако ничего удивительно здесь нет: в колледже сестра Мэри всерьёз занималась софтболом.

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