В США военный вертолет экстренно приземлился на парковке бара

21 августа 2018 10:00

В понедельник, 20 августа, в городе Фестус (штат Миссури) американский военный вертолет совершил экстренную посадку на парковке бара. О происшествии сообщило местное отделение телеканала Fox News, ссылаясь на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как уточняется, инцидент произошел около 14:00 по местному времени. Четыре военных вертолета направлялись в Коннектикут из Калифорнии, но из-за сильного ветра и дождя одному из них пришлось экстренно приземлиться.

В результате ЧП никто не пострадал, передает ТАСС.

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