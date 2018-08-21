В Кабуле атакован президентский дворец во время выступления главы страны

21 августа 2018 09:40

Несколько ракет было выпущено по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo news, передает Day.Az.

По данным СМИ, атака произошла в 9:00 по местному времени [8:00 по бакинскому времени]. Ракеты были направлены на президентский дворец и правительственный квартал города, где находятся посольства многих стран.

Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших пока нет.

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