В Кабуле атакован президентский дворец во время выступления главы страны
21 августа 2018 09:40 199
Несколько ракет было выпущено по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганский телеканал Tolo news, передает Day.Az.
По данным СМИ, атака произошла в 9:00 по местному времени [8:00 по бакинскому времени]. Ракеты были направлены на президентский дворец и правительственный квартал города, где находятся посольства многих стран.
Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших пока нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Авг. 11:39 8 051
-
20 Авг. 22:04 7 910
-
20 Авг. 14:36 7 759
-
20 Авг. 18:10 5 842
-
20 Авг. 11:41 4 835