В США предъявили обвинения двум шпионам из Ирана

21 августа 2018 10:17

В Министерстве юстиции США заявили, что двух граждан Ирана обвинили в шпионаже, который они вели в пользу Тегерана, находясь на американской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, речь идет о 38-летнем Ахмадрезе Мохаммади-Дустдаре и 59-летнем Маджиде Горбани, которые якобы следили за еврейскими и израильскими объектами на территории США. Кроме того, задержанных подозревают в сборе данных о членах Организации моджахедов иранского народа, которая признана террористической на иранской территории.

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