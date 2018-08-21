В США предъявили обвинения двум шпионам из Ирана

В Министерстве юстиции США заявили, что двух граждан Ирана обвинили в шпионаже, который они вели в пользу Тегерана, находясь на американской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, речь идет о 38-летнем Ахмадрезе Мохаммади-Дустдаре и 59-летнем Маджиде Горбани, которые якобы следили за еврейскими и израильскими объектами на территории США. Кроме того, задержанных подозревают в сборе данных о членах Организации моджахедов иранского народа, которая признана террористической на иранской территории.