В США предъявили обвинения двум шпионам из Ирана
21 августа 2018 10:17 179
В Министерстве юстиции США заявили, что двух граждан Ирана обвинили в шпионаже, который они вели в пользу Тегерана, находясь на американской территории. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно имеющейся информации, речь идет о 38-летнем Ахмадрезе Мохаммади-Дустдаре и 59-летнем Маджиде Горбани, которые якобы следили за еврейскими и израильскими объектами на территории США. Кроме того, задержанных подозревают в сборе данных о членах Организации моджахедов иранского народа, которая признана террористической на иранской территории.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
20 Авг. 14:36 8 610
-
20 Авг. 22:04 7 986
-
20 Авг. 18:10 6 070
-
20 Авг. 16:49 3 278
-
20 Авг. 13:51 3 209