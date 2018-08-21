Паводки в Италии, растет число жертв

Число жертв сильного паводка в южноитальянской области Калабрия возросло до десяти человек, сообщил руководитель региональной службы Гражданской обороны (ГО) Калабрии Карло Танси, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации префектуры провинции Козенца, две экскурсионные группы численностью 18 человек каждая в понедельник находились в национальном парке Поллино. Вследствие ливневых дождей уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, и многих туристов смыло бурным водным потоком.

Ранее сообщалось о восьми погибших, но спасатели, спешно прибывшие на место ЧП, поздно вечером обнаружили тела еще двоих жертв. По последним данным, семь человек получили ранения и были срочно госпитализированы. В числе пострадавших - маленькая девочка, которая была доставлена в больницу Козенцы с симптомами переохлаждения.

Трое человек пока считаются пропавшими без вести. По словам Танси, пожарные и сотрудники службы ГО будут продолжать поиски пропавших людей всю ночь. За ситуацией в национальном парке Поллино следит премьер-министр Италии Джузеппе Конте.