В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье
21 августа 2018 11:31 107
Автобус рухнул в ущелье во вторник утром в северном индийском штате Джамму и Кашмир, погибли по меньшей мере 12 человек, еще двое получили тяжелые травмы. Об этом сообщила местная полиция, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным правоохранителей, автобус, перевозивший паломников, рухнул в ущелье в округе Каштвар. Водитель автомобиля, предположительно, не справился с управлением на сложном участке дороги, что и стало причиной трагедии.
Отмечается, что все 12 человек погибли на месте. Еще два паломника были доставлены в одну из близлежащих больниц, их состояние оценивается как критическое.
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