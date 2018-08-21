Преступник среди бела дня попытался отобрать дочь у матери - ВИДЕО

Шокирующие кадры, снятые в городе Тайбэй (Тайвань), показывают совсем уж гротескную сцену, когда маленькая девочка чуть не стала жертвой похищения, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Малышка шла вместе с матерью, и некий мужчина просто схватил её и попытался утащить с собой. Женщина предпринимала отчаянные усилия отобрать дочку, а тут ей на помощь подбежали и прохожие, так что преступник был вынужден отступить.

Правда, он впоследствии уверял, что якобы обознался, но это ему не помогло, и теперь несостоявшийся похититель арестован.

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