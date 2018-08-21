Турист снял на пляже нечто, похожее на водяное чудовище - ВИДЕО

Мужчина, пожелавший остаться анонимом, отправился с друзьями на пляж, но в какой-то момент забыл про отдых, увидев в воде нечто странное, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Поскольку турист находился на берегах озера Лох-Несс (Шотландия), он, естественно, сразу предположил, что в отдалении плавает легендарный монстр. Впрочем, кадры, сделанные незнакомцем, впечатлили далеко не всех.

Некоторые считают, что мужчина запечатлел крупную рыбину (а может, даже и не одну). Кроме того, это может быть игра волн, которые благодаря свету и тени действительно создали иллюзию того, что в воде плывёт нечто большое и длинное.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

