Турист снял на пляже нечто, похожее на водяное чудовище - ВИДЕО
21 августа 2018 12:32 218
Мужчина, пожелавший остаться анонимом, отправился с друзьями на пляж, но в какой-то момент забыл про отдых, увидев в воде нечто странное, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Поскольку турист находился на берегах озера Лох-Несс (Шотландия), он, естественно, сразу предположил, что в отдалении плавает легендарный монстр. Впрочем, кадры, сделанные незнакомцем, впечатлили далеко не всех.
Некоторые считают, что мужчина запечатлел крупную рыбину (а может, даже и не одну). Кроме того, это может быть игра волн, которые благодаря свету и тени действительно создали иллюзию того, что в воде плывёт нечто большое и длинное.
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