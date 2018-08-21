В Польше подросток-няня запер малыша в стиральной машине - ВИДЕО

В Польше юноша, которого оставили присматривать за двухлетним мальчиком, засунул ребёнка в стиральную машину. Развлечение он снял на видео, а 17 августа оно появилось в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На видео мальчик плачет и стучит по стеклу, а бебиситтер за кадром смеётся. Правоохранители выяснили, что родители оставили малыша с 18-летним другом отца ребёнка Адамом и уехали на работу в город Радом. Мать утверждает, что оставила телефон дома и не знала о том, что произошло.

Видео с мальчиком в машинке в Сети разместил 19-летний молодой человек по имени Матеуш. Его полиция отпустила без предъявления обвинений. В жестоком обращении с ребёнком обвинили 18-летнего Адама и папу малыша, 22-летнего Томаша. Местная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте молодых людей.

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