В США старушка посидела с медведем на кухне и лишилась глаза
Жительница американского города Гротон, штат Нью-Гемпшир, не держит зла на медведя, из-за которого лишилась глаза. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Около месяца назад 71-летнюю Эйприл Роджерс (Apryl Rogers) разбудил шум, доносившийся с кухни. Она направилась туда и обнаружила, что в доме хозяйничает крупный черный медведь, вошедший через плохо закрытую дверь.
Женщина села на стул и попыталась не паниковать. Зверь присел рядом, затем ударил женщину лапой по лицу и ушел. Медвежьи когти рассекли ей щеку и кожу на черепе. В результате она потеряла левый глаз и повредила шею.
После встречи с медведем Роджерс попала в больницу. Врачи полагают, что она сможет выписаться через две недели. Несмотря на полученные травмы, женщина не теряет духа. "Я не позволю, чтобы меня что-то сломило, - говорит она. - Это того не стоит. Лучше буду смеяться, чем плакать. И я смеюсь. Я счастлива".
Черный медведь (барибал) - наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.
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