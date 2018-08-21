В России эвакуировали около тысячи человек из торгового центра

Около тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Екатеринбурге из-за задымления. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за задымления в развлекательном центре в Екатеринбурге по улице 8 Марта были эвакуированы около 1000 человек. Сообщение о задымлении поступило в 11.30 по местному времени. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МЧС, задымление произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже. К месту происшествия выезжали 48 человек, 14 единиц пожарно-спасательной техники, пострадавших в результате ЧП нет, добавили в спасательном ведомстве.

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