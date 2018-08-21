Камеры наблюдения сняли момент обрушения моста в Генуе с разных ракурсов - ВИДЕО

Накануне власти города заявили о завершении поисковой операции, по последним данным, погибли 43 человека.

Камеры видеонаблюдения сняли момент обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе с разных ракурсов. Кадры публикует портал La Repubblica.

На кадрах видно, что после обрушения моста образовался столб пыли. Наблюдается также, что стоящий на парковке автомобиль немного подпрыгнул в момент инцидента, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Ранее Лайф публиковал момент обрушения моста. Тогда на кадрах наблюдалось, что конструкция падает под неизвестные вспышки.

Часть моста длиной около двух сотен метров рухнула с высоты 70 метров. Накануне власти Генуи заявили о завершении поисковой операции. По последним данным, погибли 43 человека.

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