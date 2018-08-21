Смерч "атаковал" отдыхающих на пляже в Геленджике - ВИДЕО

Вышедший из пены морской смерч не только распугал туристов на пляже в Геленджике, но и позаимствовал их вещи, после чего удалился. Одна из отдыхающих сняла опасное природное явление на видео, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Вихрь отправился осваивать сушу днем 20 августа, тут же превратившись из влажного в песочный круговорот. Гости популярного курорта успели разбежаться в стороны, побросав пляжные принадлежности, и ими-то как раз и "заинтересовалась" стихия.

На кадрах видно, как песчаный смерч срывает с места и поднимает в воздух зонты, лежаки, полотенца и сумки туристов. Впрочем, баловался с ними он недолго - побросав вещи в воду, вихрь в буквальном смысле растворился.

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