Львица заступилась за детёныша антилопы и отбила атаку соплеменницы - ВИДЕО

Случайный свидетель необычной картины запечатлел противостояние двух львиц, не поделивших детёныша антилопы нильгау, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Парнокопытный обитатель заповедника, расположенного на западе Индии, был пойман хищной кошкой, которая решила поиграть со своей добычей. Львица, явно испытывающая материнские чувства к детёнышу антилопы, не собиралась его убивать.

Но неожиданно появившаяся соплеменница, атаковала необычную пару и попыталась отнять у львицы её "трофей". Но хищница отбив атаку, прикрыла своим телом антилопу.

Автор видеоролика не уточнил дальнейшую судьбу парнокопытного животного.

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