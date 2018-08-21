В Казахстане мужчина изобрел устройство для помощи инвалидам

Житель казахстанского Петропавловска Руслан Смагулов организовал производство захватов для посуды в помощь людям, потерявшим или родившимся без руки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал Руслан Sputnik Казахстан, он с детства живет по соседству с женщиной без руки, которая регулярно обращается к нему с просьбами открыть банку, раскрутить крышку тюбика, откупорить бутылку. Молодой человек придумал, как помочь женщине и другим людям, лишившимся конечности, и решил организовать производство специального устройства - захвата для удержания предметов.

"Я обдумал это устройство, составил проект, посчитал, сколько будет составлять себестоимость захвата для инвалидов. Когда нашел решение, пошел в столярный цех, а буквально через месяц уже был готов первый захват для удержания посуды. Его я подарил своей соседке", - рассказал Руслан.

Проектом "Захват и удержание посуды" молодой предприниматель занимается с января 2017 года. Аналоги приспособления есть в других странах, но в Казахстане такие захваты пока не производились. Сейчас оформляется патент на их промышленное производство, на это ушло около 50 тысяч тенге (138 долларов). Устройство в рамках госзаказа уже закупают госучреждения социальной защиты и общества инвалидов.

"Мы участвуем в госзакупках, выигрываем тендеры и отправляем нашу продукцию в разные города Казахстана. Наш прибор приобрели в Кокшетау, Астане, конечно же, в Петропавловске. Уже около 30 устройств мы сделали, есть еще заказы", - поясняет Смагулов.

Руслан рассказал о принципе работы устройства: человек открывает банку или бутылку, установив захват на край стола. Внутрь устройства он ставит емкость, корпусом прижимает специальный рычаг, который фиксирует баночку, а потом одной рукой открывает ее.

Себестоимость захвата, сделанного в Северо-Казахстанской области - около пяти тысяч тенге (около 14 долларов), инвалидам он обходится в 6-6,5 тысячи тенге. Это намного дешевле, чем у зарубежных производителей.

"Закупать устройство приходится в России или Китае, а там захват стоит гораздо дороже - от 18 тысяч тенге. Конечно же, нам выгоднее закупать их у Руслана в Петропавловске. У нас в списке восемь различных видов захвата, можно делать и их. Например, захват для надевания рубашек, колготок, для открывания крышек", - подчеркнул руководитель отдела реабилитации инвалидов областного управления координации занятости и социальных программ Ракат Мамбеталинов.

По его словам, потребность в этих средствах реабилитации очень высока. Только в Северо-Казахстанской области на 1 июля этого года зарегистрировано 27 300 инвалидов всех групп, в том числе две тысячи детей-инвалидов. Почти 20 процентов из них ежедневно сталкиваются с физической невозможностью открыть банку, удержать посуду, надеть рубашку или брюки, застегнуть пуговицы, удержать ключи.