Правозащитники призвали ООН запретить автономное вооружение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и НПО "Кампания по запрету боевых роботов" (The Campaign to Stop Killer Robots) призвали ООН к переговорам о превентивном запрете автономных боевых систем. В докладе, опубликованном во вторник на сайте HRW, говорится, что использование так называемых боевых роботов нарушает нормы гуманитарного права, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторы утверждают, что концепция боевых роботов идет вразрез с так называемой декларацией Мартенса, то есть "законами человечности" и "требованиями общественного сознания". "Страны должны в ходе совместной работы наложить превентивный запрет на подобные системы вооружений, пока они не распространились по всему миру", - считает Бонни Дохерти, старший научный сотрудник отделения HRW по проблемам оружия.

46-страничный доклад о моральных и юридических предпосылках запрета автономного вооружения опубликован в преддверии встречи представителей 70 государств в штаб-квартире ООН в Женеве 27 августа. Темой переговоров станут летальные автономные системы вооружения. Переговоры в рамках Конвенции о конкретных видах обычного оружия - основного документа о разоружении - были формализованы лишь в 2017 году, однако стороны встретятся уже в шестой раз с 2014 года.

В документе правозащитники призывают страны начать переговоры и разработать новое соглашение об автономных боевых системах к 2019 году. Организации выразили опасение, что полностью независимые боевые роботы будут выбирать и поражать цели бесконтрольно. Как считают авторы доклада, такие боевые системы не смогут решать вопрос о применении летальной силы, основываясь на юридических и этических аспектах войны.

Прецедентом предлагается считать превентивный запрет на ослепляющее лазерное оружие, наложенный в 1995 году. Тогда основанием для рестрикций послужила именно декларация Мартенса, лежащая в основе ряда международных конвенций (включая Четвертую Женевскую конвенцию о защите жертв войны 1949 года) и провозглашающая верховенство основ международного права и гуманности в случаях, не подпадающих под действующие нормы договорного права.

На сегодняшний день 26 стран открыто поддержали запрет боевых роботов, при этом почти все участники переговоров в рамках Конвенции высказались за сохранение контроля людей над оружием. Американская компания Google включила в список этических принципов обязательство не разрабатывать искусственный интеллект в целях вооружения.

